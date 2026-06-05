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營收速報 - 協益(5356)5月營收3.30億元年增率高達40.48％

鉅亨網新聞中心

協益(5356-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3.30億元，年增率40.48%，月增率11.13%。

今年1-5月累計營收為14.06億元，累計年增率0.08%。

最新價為27.35元，近5日股價上漲1.3%，相關電腦及週設類指數上漲6.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3.30億 40% 11%
26/4 2.97億 -1% 5%
26/3 2.82億 -4% 3%
26/2 2.73億 6% 21%
26/1 2.25億 -29% -14%
25/12 2.62億 -25% -9%

協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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