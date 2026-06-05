營收速報 - 協益(5356)5月營收3.30億元年增率高達40.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為14.06億元，累計年增率0.08%。
最新價為27.35元，近5日股價上漲1.3%，相關電腦及週設類指數上漲6.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3.30億
|40%
|11%
|26/4
|2.97億
|-1%
|5%
|26/3
|2.82億
|-4%
|3%
|26/2
|2.73億
|6%
|21%
|26/1
|2.25億
|-29%
|-14%
|25/12
|2.62億
|-25%
|-9%
協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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