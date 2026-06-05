營收速報 - 和桐(1714)5月營收34.78億元年增率高達84.85％
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今年1-5月累計營收為139.42億元，累計年增率55.43%。
最新價為11.5元，近5日股價上漲29.14%，相關化學工業上漲2.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11953 張
- 外資買賣超：+11004 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+949 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|34.78億
|85%
|9%
|26/4
|31.84億
|72%
|14%
|26/3
|28.00億
|43%
|51%
|26/2
|18.49億
|15%
|-30%
|26/1
|26.32億
|58%
|-2%
|25/12
|26.80億
|44%
|20%
和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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