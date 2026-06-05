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營收速報 - 和桐(1714)5月營收34.78億元年增率高達84.85％

鉅亨網新聞中心

和桐(1714-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣34.78億元，年增率84.85%，月增率9.24%。

今年1-5月累計營收為139.42億元，累計年增率55.43%。

最新價為11.5元，近5日股價上漲29.14%，相關化學工業上漲2.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11953 張
  • 外資買賣超：+11004 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+949 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 34.78億 85% 9%
26/4 31.84億 72% 14%
26/3 28.00億 43% 51%
26/2 18.49億 15% -30%
26/1 26.32億 58% -2%
25/12 26.80億 44% 20%

和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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