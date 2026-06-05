盤後速報 - 和成(1810)下週(6月12日)除息0.2元，預估參考價22.4元
鉅亨網新聞中心
和成(1810-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(6月5日)收盤價22.60元計算，預估參考價為22.4元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
和成(1810-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為住宅設備之製造及銷售。近5日股價上漲2.75%，集中市場加權指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|22.60
|0.2
|0.88%
|0.0
|2025/07/02
|14.95
|0.19
|1.27%
|0.0
|2024/07/29
|18.0
|0.2
|1.11%
|0.0
|2023/07/27
|21.0
|0.2
|0.95%
|0.0
|2022/07/27
|11.4
|0.2
|1.75%
|0.0
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