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盤後速報 - 和成(1810)下週(6月12日)除息0.2元，預估參考價22.4元

鉅亨網新聞中心

和成(1810-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(6月5日)收盤價22.60元計算，預估參考價為22.4元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

和成(1810-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為住宅設備之製造及銷售。近5日股價上漲2.75%，集中市場加權指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 22.60 0.2 0.88% 0.0
2025/07/02 14.95 0.19 1.27% 0.0
2024/07/29 18.0 0.2 1.11% 0.0
2023/07/27 21.0 0.2 0.95% 0.0
2022/07/27 11.4 0.2 1.75% 0.0

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