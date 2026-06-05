鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至28.51元，預估目標價為415元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2026年EPS預估：中位數由28.31元上修至28.51元，其中最高估值37.8元，最低估值17.28元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|37.8(37.8)
|44.7
|39.82
|最低值
|17.28(17.28)
|26.26
|27.8
|平均值
|28.27(27.72)
|32.83
|33.11
|中位數
|28.51(28.31)
|31.77
|32.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|585,247,000
|767,454,000
|696,574,000
|最低值
|428,786,900
|491,000,560
|525,805,000
|平均值
|493,828,680
|595,109,990
|616,914,030
|中位數
|498,866,460
|594,826,000
|619,457,140
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|12,189,874
|9,788,540
|4,742,979
|6,538,521
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|336,936,660
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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