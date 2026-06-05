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鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至28.51元，預估目標價為415元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2026年EPS預估：中位數由28.31元上修至28.51元，其中最高估值37.8元，最低估值17.28元，預估目標價為415元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值37.8(37.8)44.739.82
最低值17.28(17.28)26.2627.8
平均值28.27(27.72)32.8333.11
中位數28.51(28.31)31.7732.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值585,247,000767,454,000696,574,000
最低值428,786,900491,000,560525,805,000
平均值493,828,680595,109,990616,914,030
中位數498,866,460594,826,000619,457,140

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS12,189,8749,788,5404,742,9796,538,521
營業收入
(單位：新台幣千元)		336,936,660265,148,779136,773,409107,263,644

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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