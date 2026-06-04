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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.84元，其中最高估值1.95元，最低估值0.22元，預估目標價為21元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.2
|2.8
|最低值
|0.22(0.22)
|1.07
|2.8
|平均值
|1.45(1.43)
|1.91
|2.8
|中位數
|1.84(1.78)
|2.08
|2.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|240,232,000
|235,913,430
|224,153,720
|最低值
|208,937,000
|206,297,000
|224,153,720
|平均值
|222,390,140
|220,080,800
|224,153,720
|中位數
|217,963,870
|220,009,190
|224,153,720
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,700,319
|14,383,345
|6,818,552
|2,859,503
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|209,138,766
|203,879,338
|184,816,790
|150,722,471
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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