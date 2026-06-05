鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-05 11:16

中國勞動力市場正在經歷一些明顯結構性變化，外賣員、月嫂等藍領崗位連續六年收入增速超過白領，兩者收入差距持續收窄，且「靈活就業」人員超過 3 億，已經成為勞動力市場一大支柱。

「靈活就業」破3億人，中國藍領收入增速連六年超過白領。（圖：新華社）

中國新就業形態研究中心近日發布《2025 中國藍領群體就業研究報告》。這份年度報告基於 28,450 份有效樣本，系統研究了 2024～2025 年藍領就業市場全景變化，揭示了數位經濟時代藍領群體從「生存型就業」向「發展型就業」轉型。

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據《第一財經》4 日（周四）報導，報告樣本涵蓋的藍領群體主要包括外賣員、家政服務員、貨車司機、網路主播、快遞員、製造工、建築工、保潔、保安等。

報告顯示，2025 年藍領群體規模預計約 4.27 億，較 2024 年實現約 0.5% 微弱正增長。其中，家政服務員增加 4%，規模達 4,680 萬人，外賣員成長 6%，規模增至 1,590 萬人，加上快遞行業穩步擴大，民生剛需服務賽道持續發力，成為 2025 年藍領就業增長主要來源。

從收入情況來看，2013 年至 2022 年間，白領群體收入長期領跑職場，二者差距一度呈現擴大趨勢；不過，自 2019 年起，藍領收入增速反超。

2025 年藍領與白領的月均收入差距，已從 2013 年峰值時的人民幣（下同）3,344 元顯著收窄至 2,250 元。若延續這一收斂態勢，預計 2027 年兩者收入差距將有望進一步縮減至 2,020 元。

2023～2025 年的數據顯示，藍領薪資增長呈現顯著結構性分化。高收入梯隊包括月嫂（10,128 元 / 月）、外賣員（8,325 元 / 月）、貨車司機（8,279 元 / 月），月均收入均突破 8,000 元。其中，外賣員收入三年複合增長超過 10%，時薪達 37.3 元。

中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，月嫂、外賣員等職業，其時薪已顯著超越最低工資基準線，代表社會對「服務價值」的認知發生根本性轉變。人們越來越願意為高品質服務買單，這種消費觀念升級直接推高了提供這些服務的勞動者市場價值。