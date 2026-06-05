鉅亨網編譯陳韋廷
英偉達執行長今日下午抵韓後先赴電競網吧會見 Faker，當晚再與韓國財閥掌門人共商 AI 大計。
黃仁勳今日下午 1 點左右抵達省爾金浦國際機場，隨後前往電競俱樂部 T1 營運的「T1 Base Camp」電競網吧，這是他此次韓國行首站。期間，黃仁勳與包括隊長李相赫（Faker）在內的 T1《英雄聯盟》戰隊五名先發選手會面。
Faker 被廣泛認為是《英雄聯盟》史上最偉大的選手之一，黃仁勳先前曾在公開活動舞台上高喊 Faker 的名字，引發關注。
事實上，黃仁勳一直不掩飾自己對南韓遊戲文化的熱愛。他認為，南韓遊戲文化曾助推輝達圖形晶片 (GPU) 帝國的崛起。
去年 10 月底訪韓時，黃仁勳曾表示，如果沒有 PC 遊戲、電競網咖和電競，就不會有今天的輝達。
今晚，黃仁勳預計將前往距離網咖約 400 公尺的一家烤肉店，與 SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG 集團會長具光謨、Naver 創辦人李海珍共進晚餐。
據悉，黃仁勳與四大財閥掌門人將在烤五花肉和燒酒作伴的餐桌上，討論 AI 半導體、機器人、具身智能以及 AI 資料中心基礎設施等領域的合作事宜。
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