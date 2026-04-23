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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為43.07元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.01元下修至2.94元，其中最高估值4.11元，最低估值2元，預估目標價為43.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.11(4.11)5.224.63.96
最低值2(2)2.172.021.11
平均值3.05(3.08)3.453.222.47
中位數2.94(3.01)3.283.152.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.06億133.33億105.34億88.66億
最低值80.61億75.23億72.96億50.67億
平均值99.93億101.91億92.60億69.67億
中位數98.51億97.66億92.62億69.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.18-0.470.340.771.96
營業收入37.29億34.55億42.40億51.49億70.51億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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