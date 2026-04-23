鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為43.07元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.01元下修至2.94元，其中最高估值4.11元，最低估值2元，預估目標價為43.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.11(4.11)
|5.22
|4.6
|3.96
|最低值
|2(2)
|2.17
|2.02
|1.11
|平均值
|3.05(3.08)
|3.45
|3.22
|2.47
|中位數
|2.94(3.01)
|3.28
|3.15
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.06億
|133.33億
|105.34億
|88.66億
|最低值
|80.61億
|75.23億
|72.96億
|50.67億
|平均值
|99.93億
|101.91億
|92.60億
|69.67億
|中位數
|98.51億
|97.66億
|92.62億
|69.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|1.96
|營業收入
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
|70.51億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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