望隼訂單成長動能延續 前5月營收18億元年增逾3成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收 3.81 億元，累計今年前 5 月移營收 18.32 億元，年增超過 3 成。望隼指出，主要受惠訂單成長動能延續，終端消費者對美瞳片與功能型鏡片需求強勁，帶動營收成長。
望隼 5 月營收 3.81 億元，月減 9.32%，年增 33.13%；累計今年前 5 月營收 18.32 億元，年增 32.55%。
針對各市場展望，望隼表示，日本矽水膠鏡片於第二季開始出貨，可望為日本市場注入強勁動能；中國市場部分，適逢 618 節慶日，加上持續推出美瞳片新品，客戶持續追單；台灣市場上，除子公司積極布局各通路，美瞳片新品也在台灣放量出貨。
產能方面，望隼說明，今年中國與台灣同步擴產，預計下半年開出新產能，以因應日本、中國與台灣市場的訂單需求。
望隼指出，由於消費者的使用習慣改變，終端消費者需求持續成長。此外，隨著今年矽水膠產品陸續於中國、日本、美國與台灣放量出貨，加上客戶新產品挹注，對於市場需求維持樂觀看法，預期今年營收有望呈現跳躍式成長。
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