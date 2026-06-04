望隼訂單成長動能延續 前5月營收18億元年增逾3成

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針對各市場展望，望隼表示，日本矽水膠鏡片於第二季開始出貨，可望為日本市場注入強勁動能；中國市場部分，適逢 618 節慶日，加上持續推出美瞳片新品，客戶持續追單；台灣市場上，除子公司積極布局各通路，美瞳片新品也在台灣放量出貨。