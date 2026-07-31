鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-31 16:52

隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (31) 日公告最新財報，累計今年上半年營收 40 億元，年增逾 2 成，稅後純益 10.17 億元，每股純益 13.13 元，創歷史新高紀錄。晶碩指出，主要受惠日本與歐洲市場的矽水膠產品出貨暢旺，帶動營運表現，預期至第四季矽水膠營收比重將達 15%。

晶碩第二季營收 21.14 億元，季增 12.09%，年增 29.93%；毛利率 52.98%，季減 0.36 個百分點，年增 2.09 個百分點；營益率 27.63%，季減 1.17 個百分點，年增 4.33 個百分點；稅後純益 5.45 億元，季增 15.47%，年增 74.12%，每股純益 7.04 元。

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晶碩累計今年上半年營收 40 億元，年增 24.22%；毛利率 53.15%，年增 0.17 個百分點；營益率 28.18%，年增 3.02 個百分點；稅後純益 10.17 億元，年增 26.7%，每股純益 13.13 元。

晶碩指出，上半年最大成長動能仍來自矽水膠產品，其中，又以日本及歐洲市場拉貨最為強勁。至於中國市場，晶碩則表示，由於中國矽水膠產品剛取證，因此短期內不會有顯著貢獻，不過將慢慢成長。

晶碩表示，截至今年上半年，矽水膠產品占整體營收比重約 10%，在矽水膠產品持續帶動下，預期至第四季比重將提升至 15%。

晶碩進一步提到，功能性鏡片包括散光、老花及三合一等高階光學產品為第二成長動能，過去 1 年在日本及歐洲市場同樣成長快速，上半年營收比重約 5 至 10%。