鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-06 10:59

隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 公告 4 月營收 4.2 億元，月增 20.7%，年增 47.26%；累計今年前 4 月營收 14.51 億元，年增 32.4%。望隼指出，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片需求持續強勁，帶動 4 月營收再度創高。

望隼美瞳片及功能型鏡片需求旺，4月營收4.2億元寫新猷。(圖：shutterstock)

望隼指出，矽水膠第二季開始出貨，可望為日本市場注入強大動力；中國市場則受惠市場復甦、客戶推出新品，美瞳片供不應求，客戶訂單維持滿載；台灣市場方面，除子公司積極布局各通路外，美瞳片新品也將在台灣放量出貨。

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望隼進一步提到，由於訂單供不應求，台灣廠及中國廠兩岸稼動率接近滿載，持續擴產中。

整體而言，望隼表示，今年矽水膠產品將陸續在中國、日本、美國及台灣放量出貨，加上新客戶及新訂單挹注，對於今年營運持樂觀看法。