〈COMPUTEX〉祥碩搶邊緣AI商機 秀12奈米PCIe Gen5/USB4技術
鉅亨網記者魏志豪 台北
高速傳輸介面廠祥碩 (5269-TW) 今 (4) 日宣布，「邊緣 AI 多通道高速交換晶片」獲 Computex 2026 Best Choice Award 金獎，其主要針對邊緣運算與實體 AI 發展，已導入醫療、AI 加速卡、IPC 與邊緣伺服器等場域，並完善地端大語言模型 (LLM) 與大數據儲存之橋接；祥碩也同時展出 12 奈米製程之 PCIe Gen5 及 USB4 80Gbps PHY 實體層技術，滿足伺服器、資料中心及邊緣 AI 需求。
祥碩指出，因應邊緣運算中 GPU、NPU、10 GbE 網卡與 NVMe SSD 數據交換需求，ASM58000 系列提供 6、12、24、48 及 80 Lanes 規格，單通道傳輸速度為 16 GT/s，支援雙 GPU 進行 AI 加速器點對點 (Peer to Peer) 運算。
針對工控、伺服器與實體 AI (Physical AI) 機器人領域通道數受限之架構，ASM58000 提供 Port 分割與混合配置，供系統端依頻寬需求規劃拓撲。目前已導入以下場域 AI 運算與伺服器、儲存與擴充裝置、醫療與工業物聯網 (AIoT)。
此外，ASM58000 也支援 USB 結合 PCIe 解決方案，靈活擴展可滿足邊緣運算場景與 Physical AI 設備之需求。另外，透過 USB4 40Gbps ASM2464PDX 介面連接 PCIe Gen4 Switch ASM58000 系列，針對一般筆電與桌機得以透過外接方式增加 GPU 或 AI 加速卡，取得邊緣運算能力。
至於 12 奈米 PCIe Gen5 與 USB4 80Gbps PHY 實體層技術，祥碩 PCIe Gen5 PHY 單通道傳輸速率為 32 GT/s，提供伺服器與資料中心所需之頻寬規格；USB4 80Gbps PHY 則支援 PCIe Gen 5 Upstream，具備 DisplayPort 2.1 Tunneling 及 USB3 GenT 傳輸功能。連線配置支援非對稱傳輸 (Asymmetry Link)，提供對稱式 80Gbps 頻寬，或非對稱式 120/40 Gbps 頻寬。
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