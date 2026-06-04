〈COMPUTEX〉祥碩搶邊緣AI商機 秀12奈米PCIe Gen5/USB4技術

高速傳輸介面廠祥碩 (5269-TW) 今 (4) 日宣布，「邊緣 AI 多通道高速交換晶片」獲 Computex 2026 Best Choice Award 金獎，其主要針對邊緣運算與實體 AI 發展，已導入醫療、AI 加速卡、IPC 與邊緣伺服器等場域，並完善地端大語言模型 (LLM) 與大數據儲存之橋接；祥碩也同時展出 12 奈米製程之 PCIe Gen5 及 USB4 80Gbps PHY 實體層技術，滿足伺服器、資料中心及邊緣 AI 需求。