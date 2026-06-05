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盤後速報 - 泰山(1218)下週(6月12日)除息1.32元，預估參考價18.03元

鉅亨網新聞中心

泰山(1218-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。

以今日(6月5日)收盤價19.35元計算，預估參考價為18.03元，息值合計為1.32元，股息殖利率6.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰山(1218-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為各種食用油脂之精製及批發零售.各種清涼飲料.冷凍調理食品。各種禽畜魚類飼料之加工製造及買賣。近5日股價上漲5.41%，集中市場加權指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 19.35 1.32 6.82% 0.0
2025/06/26 21.65 1.35 6.24% 0.0
2023/07/04 28.1 0.56986 2.03% 0.0
2022/06/23 29.55 1.0 3.38% 0.0
2021/09/22 29.45 1.4 4.75% 0.0

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集中市場加權指數45070.94-1.33%
泰山19.35-0.77%

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