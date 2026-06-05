盤後速報 - 泰山(1218)下週(6月12日)除息1.32元，預估參考價18.03元
鉅亨網新聞中心
泰山(1218-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。
以今日(6月5日)收盤價19.35元計算，預估參考價為18.03元，息值合計為1.32元，股息殖利率6.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰山(1218-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為各種食用油脂之精製及批發零售.各種清涼飲料.冷凍調理食品。各種禽畜魚類飼料之加工製造及買賣。近5日股價上漲5.41%，集中市場加權指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|19.35
|1.32
|6.82%
|0.0
|2025/06/26
|21.65
|1.35
|6.24%
|0.0
|2023/07/04
|28.1
|0.56986
|2.03%
|0.0
|2022/06/23
|29.55
|1.0
|3.38%
|0.0
|2021/09/22
|29.45
|1.4
|4.75%
|0.0
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