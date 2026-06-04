鉅亨網新聞中心 2026-06-04 17:40

2026 年以來，中國汽車市場掀起了一股前所未有的「大車潮」。根據統計，僅在 2026 年前五個月，車長超過 5 公尺、軸距達 3 公尺以上的「532」規格新車 (含改款) 便高達 31 款，投放量幾乎是 2025 年全年的四倍。

從旗艦標配到市場「絞肉機」——中國新能源車「越造越大」的背後邏輯(圖:shutterstock)

從蔚來 ES9、小鵬 GX 到華為加持的問界系列，這些體型龐大的「巨無霸」正密集湧向市場，將全尺寸車型從昔日的豪車神壇，拉入了激烈的同質化競爭中。

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生存壓力：向旗艦車型「要利潤」

據陸媒《財經》雜誌報導，這波大車潮的最核心驅動力源於汽車產業劇烈的盈利焦慮。2026 年前四個月，中國汽車行業利潤同比大跌 17%，整體利潤率僅 3.4%，遠低於工業企業平均水準。在人民幣 10 萬至 20 萬元的主流市場銷量重挫近兩成的背景下，40 萬元以上的高端 SUV 市場卻逆勢暴漲 88%。

對車企而言，造大車是應對成本上漲的有效手段。業內人士透露，新能源車增加「冰箱、彩電、大沙發」等配置的硬體成本相對有限，卻能在終端市場支撐起數倍的溢價。在基本盤失守的壓力下，「大車優先、大車掙錢」已成為車企公認的商業邏輯。

社會與心理：偏好與剛需的共振

報導稱，中國消費者長期以來具備「買大不買小」的根深蒂固偏好。歷史數據顯示，長軸距版車型在中國市場的受歡迎程度遠超標準版。此外，隨著多子女家庭增加，全家出行、近郊出遊等場景成為剛需，進一步拉動了對大空間車型的需求。

技術層面也提供了支持。新能源車的底盤架構布局較燃油車更靈活，空間利用率更高，使得車企能以更低成本實現產品的錯位競爭。這使得車身尺寸與座椅布局，成為車企增厚利潤、吸引不同預算客群的關鍵抓手。

同質化困局

然而，當全尺寸車型成為行業標配，市場已迅速轉為「絞肉機」模式。小鵬 GX 上市時起售價大幅下探至 26.98 萬元，直接將 5.2 米級大車的門檻砸向 20 萬元級距。這種「以價換量」的策略反映了品牌間的激烈互搏。

數據顯示，這種瘋狂的投放已導致單車銷量被嚴重攤薄。2025 年尚有三款全尺寸車型月銷破萬，但到了 2026 年 4 月，僅剩蔚來 ES8 一款能維持此成績。曾經的熱門車型如問界 M9、理想 L9，銷量均出現大幅下滑，顯示出高端消費者對品牌溢價正回歸理性。

隱憂：城市負擔與物理極限

「車越造越大」也帶來了沉重的社會代價。目前部分新能源車整備質量已突破 2.9 噸，甚至有車型總質量逼近 3.8 噸。由於車企傾向於將利潤花在看得見的「物理疊加」而非昂貴的輕量化材料上，導致車重失控。

這不僅加劇了城市交通擁堵——數據顯示大型車占比每升 10%，高峰車速約降 1.5 至 2 公里 / 時——更推高了路面損耗與基建養護成本。物理慣性的增加亦打破了「車越重越安全」的迷思，導致剎車距離變長及輪胎壽命縮短。