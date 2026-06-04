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營收速報 - 天剛(5310)5月營收11萬元年增率高達1485.71％

鉅亨網新聞中心

天剛(5310-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣11萬元，年增率1485.71%，月增率3600%。

今年1-5月累計營收為24萬元，累計年增率-17.93%。

最新價為23.85元，近5日股價上漲3.37%，相關資訊服務類指數上漲9.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 11萬 1486% 3600%
26/4 3,000.00 -98% -81%
26/3 2萬 -52% -33%
26/2 2萬 -59% -71%
26/1 8萬 2700% 833%
25/12 9,000.00 -95% -90%

天剛(5310-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統整合、維運服務及遊戲軟體開發、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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