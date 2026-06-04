營收速報 - 天剛(5310)5月營收11萬元年增率高達1485.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為24萬元，累計年增率-17.93%。
最新價為23.85元，近5日股價上漲3.37%，相關資訊服務類指數上漲9.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|11萬
|1486%
|3600%
|26/4
|3,000.00
|-98%
|-81%
|26/3
|2萬
|-52%
|-33%
|26/2
|2萬
|-59%
|-71%
|26/1
|8萬
|2700%
|833%
|25/12
|9,000.00
|-95%
|-90%
天剛(5310-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統整合、維運服務及遊戲軟體開發、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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