營收速報 - 2026年6月4日台股大型公司5月營收一覽（新增4家）
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本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月4日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|276.70億
|730.1%
|慧洋-KY-航運業
|18.17億
|45.9%
|南電-電子零組件業
|44.40億
|35.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|慧洋-KY-航運業
|18.17億
|10.4%
|南亞科-半導體業
|276.70億
|8.6%
|太子-建材營造業
|6.80億
|2.5%
5月已公布營收一覽
截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達6家。其中營收年增大於 25％有3家，年增小於-20％有0家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|3家
|大於50億
|>= 0%
|2家
|大於50億
|< 0%
|1家
|大於50億
|<= -20%
|0家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|276.70億
|730.1%
|慧洋-KY-航運業
|18.17億
|45.9%
|南電-電子零組件業
|44.40億
|35.8%
|中天-生技醫療業
|1.58億
|4.1%
|太子-建材營造業
|6.80億
|2.0%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|18.01億
|64.6%
|慧洋-KY-航運業
|18.17億
|10.4%
|南亞科-半導體業
|276.70億
|8.6%
|太子-建材營造業
|6.80億
|2.5%
|南電-電子零組件業
|44.40億
|-0.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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