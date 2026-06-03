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營收速報 - 2026年6月4日台股大型公司5月營收一覽（新增4家）

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本次公布5月營收一覽

截至台北時間2026年6月4日07:55，彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 276.70億 730.1%
慧洋-KY-航運業 18.17億 45.9%
南電-電子零組件業 44.40億 35.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
慧洋-KY-航運業 18.17億 10.4%
南亞科-半導體業 276.70億 8.6%
太子-建材營造業 6.80億 2.5%
5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達6家。其中營收年增大於 25％有3家，年增小於-20％有0家。

5月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 3家
大於50億 >= 0% 2家
大於50億 < 0% 1家
大於50億 <= -20% 0家

5月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 276.70億 730.1%
慧洋-KY-航運業 18.17億 45.9%
南電-電子零組件業 44.40億 35.8%
中天-生技醫療業 1.58億 4.1%
太子-建材營造業 6.80億 2.0%

5月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 18.01億 64.6%
慧洋-KY-航運業 18.17億 10.4%
南亞科-半導體業 276.70億 8.6%
太子-建材營造業 6.80億 2.5%
南電-電子零組件業 44.40億 -0.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收5月營收半導體業南亞科半導體業南亞科

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科398-0.87%
慧洋-KY79.4+3.12%
南電877-2.99%
太子8.02+0.12%
中天15.1+3.07%
明泰39.2-3.33%

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#營收獲利增加

偏強
南亞科

62.96%

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#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

62.96%

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#波段上揚股

偏強
慧洋KY

73.08%

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#帶量突破均線糾結

偏強
慧洋KY

73.08%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
慧洋KY

73.08%

勝率

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