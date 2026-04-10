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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.5元，其中最高估值2.08元，最低估值1.22元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.08(2.08)2.962.051.86
最低值1.22(1.22)1.281.391.33
平均值1.51(1.5)1.771.661.59
中位數1.5(1.47)1.621.651.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.86億6.81億5.67億5.50億
最低值4.41億4.55億4.53億4.95億
平均值5.01億5.39億5.10億5.22億
中位數4.80億5.12億5.10億5.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.310.350.18-0.111.18
營業收入1.50億1.52億2.04億2.69億3.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTFPM

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