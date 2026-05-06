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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為44.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.45元，其中最高估值2.04元，最低估值1.11元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.04(2.04)2.931.981.78
最低值1.11(1.11)1.041.391.33
平均值1.46(1.46)1.671.721.62
中位數1.45(1.41)1.531.741.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.93億6.08億6.25億5.50億
最低值4.45億4.10億5.01億4.97億
平均值5.12億5.35億5.60億5.23億
中位數5.16億5.43億5.60億5.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.310.350.18-0.111.18
營業收入1.50億1.52億2.04億2.69億3.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTFPM

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