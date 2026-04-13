鉅亨速報 - Factset 最新調查：Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為44.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.47元，其中最高估值2.08元，最低估值1.22元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.08(2.08)
|2.96
|2.05
|1.86
|最低值
|1.22(1.22)
|1.28
|1.39
|1.33
|平均值
|1.5(1.51)
|1.75
|1.66
|1.59
|中位數
|1.47(1.5)
|1.53
|1.65
|1.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.86億
|6.81億
|5.67億
|5.50億
|最低值
|4.41億
|4.55億
|4.53億
|4.95億
|平均值
|5.05億
|5.39億
|5.10億
|5.22億
|中位數
|5.07億
|5.12億
|5.10億
|5.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.31
|0.35
|0.18
|-0.11
|1.18
|營業收入
|1.50億
|1.52億
|2.04億
|2.69億
|3.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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