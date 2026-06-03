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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.58元，預估目標價為60.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.58元，其中最高估值10.94元，最低估值2.42元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.94(10.94)7.948.61
最低值2.42(2.42)2.111.74
平均值5.91(5.77)6.116.96
中位數5.58(5.25)6.357.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值227.71億227.54億255.78億269.00億
最低值173.01億184.95億179.88億269.00億
平均值208.49億207.84億213.00億269.00億
中位數215.81億208.26億212.57億269.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.015.71-13.545.79-2.23
營業收入130.56億189.98億182.96億193.72億184.87億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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