鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.58元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.58元，其中最高估值10.94元，最低估值2.42元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.94(10.94)
|7.94
|8.61
|最低值
|2.42(2.42)
|2.11
|1.74
|平均值
|5.91(5.77)
|6.11
|6.96
|中位數
|5.58(5.25)
|6.35
|7.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|227.71億
|227.54億
|255.78億
|269.00億
|最低值
|173.01億
|184.95億
|179.88億
|269.00億
|平均值
|208.49億
|207.84億
|213.00億
|269.00億
|中位數
|215.81億
|208.26億
|212.57億
|269.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|-2.23
|營業收入
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
|184.87億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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