〈COMPUTEX〉新漢攜手高通 合作推動具身AI機器人發展
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠新漢 (8234-TW) 旗下創博於 COMPUTEX 2026 展期與高通技術公司 (Qualcomm Technologies, Inc.) 宣布合作意向，將結合 Dragonwing IQ10 系列與新漢的即時運動控制及功能安全技術，共同加速開發新一代機器人解決方案。
此次合作旨在結合高通在高效能邊緣運算的領先地位，以及新漢在機器人功能安全與運動控制方面的深厚專業，共同開發專為具身 AI 機器人打造的關鍵技術平台，以加速全球量產時程。
高通將智慧機器人視為實體 AI 應用的關鍵實踐平台，專為工業具身 AI 機器人設計的 Dragonwing IQ10 系列處理器具備高效能、低功耗及多感測器整合能力，可支援人形機器人、具身機器人、自主移動機器人 (AMR)，及服務型機器人等應用。
新漢與高通技術公司正評估推出「新一代 AI 控制板」，可將高通技術公司的尖端 AI 運算能力與新漢專精的機器人控制技術無縫整合，為機器人產業提供兼具三大核心特性的 AI 控制器，包括即時就緒、EtherCAT 就緒及功能安全就緒。
雙方合作將聚焦需要高度 AI 運算能力與嚴格安全標準的智慧應用領域，包括智慧製造、自主移動機器人以及各類高階垂直機器人應用，透過提供「開箱即用」的高效能 AI 機器人解決方案，協助開發者大幅縮短研發週期並加速產品上市，尤其聚焦於快速成長的人形機器人市場。
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