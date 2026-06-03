〈COMPUTEX〉新漢攜手高通 合作推動具身AI機器人發展

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-03 10:20

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 旗下創博於 COMPUTEX 2026 展期與高通技術公司 (Qualcomm Technologies, Inc.) 宣布合作意向，將結合 Dragonwing IQ10 系列與新漢的即時運動控制及功能安全技術，共同加速開發新一代機器人解決方案。

左起為新漢董事長林茂昌、右為高通機器人事業群總經理Nakul Duggal。(圖：新漢提供)

此次合作旨在結合高通在高效能邊緣運算的領先地位，以及新漢在機器人功能安全與運動控制方面的深厚專業，共同開發專為具身 AI 機器人打造的關鍵技術平台，以加速全球量產時程。

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高通將智慧機器人視為實體 AI 應用的關鍵實踐平台，專為工業具身 AI 機器人設計的 Dragonwing IQ10 系列處理器具備高效能、低功耗及多感測器整合能力，可支援人形機器人、具身機器人、自主移動機器人 (AMR)，及服務型機器人等應用。

新漢與高通技術公司正評估推出「新一代 AI 控制板」，可將高通技術公司的尖端 AI 運算能力與新漢專精的機器人控制技術無縫整合，為機器人產業提供兼具三大核心特性的 AI 控制器，包括即時就緒、EtherCAT 就緒及功能安全就緒。