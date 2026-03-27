鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-27 13:18

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 子公司、影像 AI 應用商綠基 (7771-TW) 今 (27) 日以每股 32 元價格正式登錄興櫃，早盤最高衝上 88 元、大漲 175%。公司看好，隨著在手訂單將陸續出貨，預計未來營收可維持穩定成長。

新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像 AI 正快速從傳統監控應用走向產業決策系統，未來除持續深化智慧商港與工業產業場域應用外，產品線亦將延伸至軍工產業，包括無人機影像辨識等應用，拓展高附加價值市場。

‌



綠基總經理楊星耀指出，綠基在技術與全球市場布局以「Smart Vision」與「AI Vision」雙擎架構發展影像 AI 平台；Smart Vision 聚焦光機電整合與邊緣運算設備設計，涵蓋 AI 網路攝影機、邊緣 AI 設備及錄影工作站與伺服器。

而 AI Vision 則專注影像辨識模型與 AI 演算法開發，強化影像資料分析與場域應用能力，形成從影像設備到產業應用解決方案的一體化能力，有別於傳統安控產業以設備銷售為主的商業模式。