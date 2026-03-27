鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠新漢 (8234-TW) 子公司、影像 AI 應用商綠基 (7771-TW) 今 (27) 日以每股 32 元價格正式登錄興櫃，早盤最高衝上 88 元、大漲 175%。公司看好，隨著在手訂單將陸續出貨，預計未來營收可維持穩定成長。
新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像 AI 正快速從傳統監控應用走向產業決策系統，未來除持續深化智慧商港與工業產業場域應用外，產品線亦將延伸至軍工產業，包括無人機影像辨識等應用，拓展高附加價值市場。
綠基總經理楊星耀指出，綠基在技術與全球市場布局以「Smart Vision」與「AI Vision」雙擎架構發展影像 AI 平台；Smart Vision 聚焦光機電整合與邊緣運算設備設計，涵蓋 AI 網路攝影機、邊緣 AI 設備及錄影工作站與伺服器。
而 AI Vision 則專注影像辨識模型與 AI 演算法開發，強化影像資料分析與場域應用能力，形成從影像設備到產業應用解決方案的一體化能力，有別於傳統安控產業以設備銷售為主的商業模式。
綠基於美國市場與國際知名科技大廠合作發展結合邊緣運算與雲端應用的影像 AI 平台，應用於公共安全與關鍵基礎設施；在歐洲與東南亞市場則與軟體開發商合作，推動影像 AI 於智慧商港、交通運輸與軌道系統等場域應用。
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