鉅亨網編輯林羿君 2026-06-04 06:20

1990 年代，「內建英特爾」(Intel Inside) 的行銷活動讓英特爾 (INTC-US) 家喻戶曉，也讓該公司成為個人電腦晶片領域無所不在的供應商。如今，「內建輝達」(Nvidia Inside) 的帶貨能力顯然更強。

這正是輝達 (NVDA-US) 對其全新個人電腦（PC）晶片系列所下的賭注。該系列晶片預計將於今年稍晚搭載於新一代 Windows 電腦中問世。

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憑藉其在人工智慧（AI）領域的霸主光環，輝達極有可能取得成功，進而顛覆過去近 50 年來主導 PC 世界的既有秩序。

投資人對此前景感到十分樂觀。輝達周一 (1 日) 股價大漲逾 6%，Windows 作業系統開發商微軟 (MSFT-US) 也上漲超過 2%。PC 製造大廠戴爾科技 (DELL-US) 與惠普 (HPQ-US) 雙雙飆升逾 8%。而授權輝達在其 PC 晶片中使用基礎指令集架構的安謀 (ARM-US) 股價更暴漲超過 15%。

鑑於輝達在資料中心 AI 晶片銷售業務的龐大規模，進軍 PC 市場對其整體財務的直接影響可能相當有限。

然而，此舉將使輝達處於極佳戰略位置，不僅能為 AI 電腦市場注入強勁動能，還能在這個過程中打破傳統巨頭的壟斷。

事實上，輝達並非 PC 市場的新兵。數十年來，該公司憑藉其圖形處理器（GPU）在 PC 領域扮演舉足輕重的角色，為電腦螢幕提供更清晰流暢的畫面，這正是遊戲玩家所青睞的關鍵效能。

不過，在 COMPUTEX 發表最新晶片之前，輝達從未打造過作為電腦運算核心的中央處理器（CPU），該市場長期以來由英特爾與超微瓜分霸佔。

AI PC 喊很久了 為何換機潮沒爆發？

輝達新推出的 PC 晶片將 CPU 與其廣受歡迎的 AI 運算硬體整合在一起，而此時正值英特爾的積弱期。

根據 Mercury Research 數據，英特爾去年第四季仍以約 64% 市占率穩居 Windows 傳統 PC CPU 最大供應商，然而，英特爾及其他 PC 業者至今仍未能成功說服大量消費者與企業，因 AI 功能而升級購買新電腦。

根據 Gartner 的數據，去年全球 PC 出貨量約為 2.7 億台，較 2024 年成長約 9%。在 AI 被視為將徹底改變人類工作與生活方式的背景下，這樣的增幅並不算突出。整體市場規模仍低於疫情期間 2021 年約 3.4 億台的高峰水準。

迄今為止，大多數 AI PC 的銷售在某種程度上可說是「被動式消費」。電腦製造商正陸續將支援裝置端 AI（on-device AI）功能的神經處理晶片（NPU），導入其所有高階與高效能的產品線中。

追蹤 PC 出貨量的市調機構 IDC 分析師烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示：「現階段選擇 AI PC 的買家，不一定是因為 AI 功能才買單。而是因為在特定效能等級的產品中，他們已經沒有其他選擇了。」

對輝達而言，PC 目前僅占其整體營收的一小部分，但該公司在此領域擁有極高的品牌號召力，這對其最新佈局無疑是個好兆頭。

得益於旗下熱門的 Blackwell 品牌推出新款遊戲顯卡，在截至今年 1 月的會計年度中，輝達與 PC 相關的營收大增 41%，達到 160 多億美元。相較之下，根據 IDC 的數據，同期全球 PC 出貨量僅成長了 8%。

輝達能否憑藉其 PC 晶片進一步開疆闢土，將是對其品牌溢價能力以及與 AI 熱潮深度連結的一次大考。

與英特爾、超微，甚至是同樣擁有高人氣自研晶片電腦產品線的蘋果（Apple）相比，輝達在說服消費者與企業採購全新 AI 電腦時，顯然握有更高的勝算。

「Intel Inside」時代要結束了？

兩家公司採用的是 x86 架構，而原本為 x86 平台開發的軟體，必須經過調整才能在輝達或蘋果所採用的 Arm 架構晶片上順利運作。

雖然微軟目前已推出支援 Arm 架構的 Windows 作業系統版本，且隨著 Arm 架構 PC 出貨量增加，軟體工程師也正持續開發更多適配 Arm 的應用程式。

但在軟體生態系的健全度上，Arm 作為 PC 平台相較於 x86 仍居於劣勢，尤其是在電競遊戲等領域——而遊戲市場正是輝達極為重視的終端市場之一。

不過歸根結底，輝達揮軍 PC CPU 市場，很可能會進一步削弱 x86 架構僅存的優勢，特別是在過去新興 Arm 架構業者極難立足的 Windows PC 世界中。