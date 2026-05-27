鉅亨網編輯林羿君 2026-05-27 13:10

美國海關及邊境保護局（CBP）週二 (26 日) 提交的一份法庭文件中顯示，已有約 206 億美元的關稅退稅資金，正陸續撥付給透過其全新線上平台成功提出申報的進口商。

然而，聯邦政府向美國國際貿易法院提交的最新聲明中，也承認了在上一次向負責監督關稅退稅進程的聯邦法官報告時，出現了重大數據失誤。

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這項失誤顯示，在該計畫推行初期，實際進入處理程序的退稅金額，遠比先前對外公布的數字來得低。

兩週前，美國貿易官員曾表示，正在處理的退款申請金額超過 355 億美元，但 CBP 貿易辦公室貿易計畫執行長洛德 (Brandon Lord) 出，該數據「高估約 100 億美元」，實際金額較接近 250 億美元。

洛德解釋，這項落差並非源於關務處理或退款流程本身出現問題，而是計算數據時使用的查詢方式發生非預期錯誤。

他所提及的系統為「進口報關整合管理與處理系統」（CAPE），係在美國最高法院推翻總統川普大部分關稅措施後所建立。

截至 5 月 22 日，CAPE 系統已受理處理的潛在及已核准退款金額，合計約 850 億美元，其中 206 億美元已進入最終發放階段，將撥付給進口商。

洛德補充，上述金額已包含利息與原始關稅，但未進一步拆分兩者占比。

目前，CBP 正致力於向涉及逾 5,300 萬筆進口申報、總額高達 1,660 億美元的進口商辦理退稅。

這項龐大的退稅工作目前由美國國際貿易法院負責監督，該法院也要求 CBP 必須定期報告進度。

根據週二的最新進度，在第一階段退稅工作中，已有近 1,600 萬筆依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的申報案件獲得受理，其中已有 850 萬筆完成「扣除關稅」的重新處理，並獲得核准退還給進口商。