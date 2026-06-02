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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為161.94元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.49元下修至9.33元，其中最高估值12.63元，最低估值7.9元，預估目標價為161.94元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12.63(12.63)17.3321.81
最低值7.9(7.9)10.0410.66
平均值9.95(10.15)12.2213.87
中位數9.33(9.49)11.4712.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值35.37億39.59億50.64億
最低值26.87億27.99億31.13億
平均值30.49億33.14億37.42億
中位數30.54億32.44億35.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.412.623.965.0510.44
營業收入9.15億9.72億12.78億17.42億29.31億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFUTU

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