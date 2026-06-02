鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為161.94元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.49元下修至9.33元，其中最高估值12.63元，最低估值7.9元，預估目標價為161.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.63(12.63)
|17.33
|21.81
|最低值
|7.9(7.9)
|10.04
|10.66
|平均值
|9.95(10.15)
|12.22
|13.87
|中位數
|9.33(9.49)
|11.47
|12.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.37億
|39.59億
|50.64億
|最低值
|26.87億
|27.99億
|31.13億
|平均值
|30.49億
|33.14億
|37.42億
|中位數
|30.54億
|32.44億
|35.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|10.44
|營業收入
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
|29.31億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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