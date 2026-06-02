鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 17:53

房地合一稅申報藏陷阱！遭不動產遭到法院強制執行拍賣，不少民眾誤以為沒拿到錢或不是自願出讓就不用申報財產，因而慘收罰單。財政部南區國稅局示警，個人交易 105 年 1 月 1 日以後取得的房屋、土地，不論是自願出售還是非自願的「遭法拍」，也不論最終是否有所得或有沒有取得拍賣價款，通通都必須在「交易日」的次日起算 30 日內申報房地合一稅，民眾務必多加留意以免錯過申報期限。

房產遭法拍還要繳稅？國稅局曝：法拍與出售大不同「起算日」搞錯恐吞罰。（鉅亨網資料照）

國稅局詳細說明，依據所得稅法與申報作業要點規定，一般自願出售房屋、土地時，是以「完成所有權移轉登記日」為交易日。然而，如果房地是遭到法院強制執行拍賣，情況就完全不同；根據強制執行法規定，買受人自領得執行法院發給權利移轉證書之日起，就已經取得所有權，因此法拍案件的交易日，強制規定為「拍定人領得權利移轉證書之日」。

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為了讓民眾更具體理解，國稅局特別舉出實際案例：民眾甲君在 113 年 8 月 1 日取得 A 土地，後來因為無力清償債務，導致土地進入法院強制執行拍賣程序。拍定人乙君在 115 年 3 月 18 日正式領得不動產權利移轉證書，並隨後於 115 年 4 月 8 日才完成地政機關的所有權移轉登記。

在這個案例中，原業主甲君申報房地合一稅的 30 日黃金期，必須從乙君領得證書的次日、也就是 115 年 3 月 19 日起算，截止日為 115 年 4 月 17 日；許多民眾常誤以為要從地政機關登記完畢的次日、即 115 年 4 月 9 日起算，如此一來就會直接錯過期限而面臨處罰。