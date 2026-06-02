〈COMPUTEX〉宇隆首度參展 機器人關節模組亮相

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-02 12:02

宇隆 (2233-TW) 今年首度參與台北國際電腦展 Computex 2026，今 (2) 日宣告正式插旗全球科技核心供應鏈，減速機和馬達高度整合的機器人「關節模組」首亮相，力拚從單一零件製造升級為全方位精密工程服務商。

宇隆首度參與Computex。(鉅亨網資料照)

宇隆說明，隨著 AI 運算與智慧自動化迎來爆發期，憑藉過去在汽車、自行車等高階精密加工累積的硬實力，已成功跨入歐洲快接頭廠當前高速運算需求的 AI 伺服器液冷的關鍵元件「UQD(通用快接頭)」。

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同時，旗下自有品牌「TUF ONE」的微型諧波減速機和機電整合的關節模組，開始拓展人形機器人市場。

此次 TUF ONE 於展會中首度亮相兩大次世代戰略產品，包括突破傳統體積限制的「微型諧波減速機」，此主要應用於機器人零巧手，不同於腱繩和微型行星的解決方案，而減速機與馬達與高度整合的「關節模組」主要應用於機器人肩膀和手腕，是機器人精準執行任務時的重要關鍵。