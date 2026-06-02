盤中速報 - 恆生科技指數上漲163.2點至5128.12點，漲幅3.29%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日11:04，恆生科技指數上漲163.2點（或3.29%），暫報5128.12點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.96%
- 近 1 月：+1.92%
- 近 3 月：-3.37%
- 近 6 月：-12.04%
- 今年以來：-9.99%
焦點個股
地產代理概念領漲+4.10%。其中 杰地集團(08313-HK) 上漲 11.54% ; 易居企業控股(02048-HK) 上漲 6.38% ; 方圓生活服務(09978-HK) 上漲 0% 。
大中華區概念領漲+3.68%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 6.41% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 3.41% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 2.56% 。
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