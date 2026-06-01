鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-1.3元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.25元下修至-1.3元，其中最高估值-0.32元，最低估值-1.89元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.32(-0.32)
|0.42
|0.56
|-0.37
|最低值
|-1.89(-1.89)
|-0.96
|-0.89
|-0.37
|平均值
|-1.24(-1.16)
|-0.07
|0.06
|-0.37
|中位數
|-1.3(-1.25)
|0.05
|0.13
|-0.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|384.06億
|397.41億
|404.38億
|405.27億
|最低值
|362.44億
|364.16億
|366.26億
|370.22億
|平均值
|369.61億
|379.27億
|383.67億
|389.88億
|中位數
|367.60億
|377.16億
|378.60億
|392.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|0.29
|營業收入
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
|373.23億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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