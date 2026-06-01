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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-1.3元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.25元下修至-1.3元，其中最高估值-0.32元，最低估值-1.89元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.32(-0.32)0.420.56-0.37
最低值-1.89(-1.89)-0.96-0.89-0.37
平均值-1.24(-1.16)-0.070.06-0.37
中位數-1.3(-1.25)0.050.13-0.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值384.06億397.41億404.38億405.27億
最低值362.44億364.16億366.26億370.22億
平均值369.61億379.27億383.67億389.88億
中位數367.60億377.16億378.60億392.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.80-3.82-1.28-4.620.29
營業收入121.86億338.17億413.25億392.97億373.23億

詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWBD

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