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盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲9.22%，報409.51美元

鉅亨網新聞中心

Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間02日02:58股價上漲34.58美元，報409.51美元，漲幅9.22%，成交量2,719,506（股），盤中最高價410.87美元、最低價383.94美元。

美股指數盤中表現

Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 1 月：+13.76%
  • 近 3 月：+24.4%
  • 近 6 月：+20.23%
  • 今年以來：+19.95%

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美股美股盤中盤中速報Cadence設計系統

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Cadence設計系統413.33+10.2%

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