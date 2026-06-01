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盤中速報 - 國際商業機器(IBM-US)大漲7.12%，報319美元

鉅亨網新聞中心

國際商業機器(IBM-US)截至台北時間02日02:58股價上漲21.2美元，報319.00美元，漲幅7.12%，成交量26,924,937（股），盤中最高價327.98美元、最低價308.00美元。

美股指數盤中表現

國際商業機器(IBM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.58%
  • 近 1 月：+29.22%
  • 近 3 月：+24.25%
  • 近 6 月：-3.28%
  • 今年以來：+0.76%

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美股美股盤中盤中速報國際商業機器

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國際商業機器318.445+6.93%

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