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盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲19.94%，報402.46美元

鉅亨網新聞中心

MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間02日02:57股價上漲66.91美元，報402.46美元，漲幅19.94%，成交量4,613,058（股），盤中最高價404.22美元、最低價345.50美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.89%
  • 近 1 月：+33.78%
  • 近 3 月：+2.16%
  • 近 6 月：+0.96%
  • 今年以來：-20.05%

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費城半導體12947.120.92%
MongoDB公司406.13+21.0%

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