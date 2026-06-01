鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為238.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.92元下修至2.85元，其中最高估值3.31元，最低估值2.45元，預估目標價為238.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.31(3.31)
|3.65
|4.45
|5.2
|最低值
|2.45(2.45)
|2.84
|3.39
|5.2
|平均值
|2.85(2.88)
|3.28
|4.02
|5.2
|中位數
|2.85(2.92)
|3.32
|4.09
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.64億
|182.97億
|208.12億
|167.06億
|最低值
|117.46億
|130.48億
|155.02億
|167.06億
|平均值
|137.60億
|155.17億
|179.51億
|167.06億
|中位數
|137.67億
|148.87億
|175.95億
|167.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|1.41
|營業收入
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
|108.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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