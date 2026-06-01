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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為238.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.92元下修至2.85元，其中最高估值3.31元，最低估值2.45元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.31(3.31)3.654.455.2
最低值2.45(2.45)2.843.395.2
平均值2.85(2.88)3.284.025.2
中位數2.85(2.92)3.324.095.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值155.64億182.97億208.12億167.06億
最低值117.46億130.48億155.02億167.06億
平均值137.60億155.17億179.51億167.06億
中位數137.67億148.87億175.95億167.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.780.300.661.571.41
營業收入47.34億58.54億66.32億79.85億108.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWELL

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Welltower Inc.206.48-1.81%

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