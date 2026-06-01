鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-01 19:33

石化股中石化 (1314-TW) 今 (1) 日經董事會宣布，完成新任董事長推舉，自今日依公司治理程序，推舉資深媒體人葛樹人擔任中石化新任董事長，即日起生效。對此次人事案，中石化董事會表示，葛樹人的跨界背景與獨立視角，是公司現階段推動組織轉型所需的領導特質，其媒體管理經驗所淬鍊的溝通能力，公司能在其領導下持續深化、推進治理動能。

中石化新任董事長葛樹人(右)。(圖:中石化提供)

中石化前任董座陳瑞隆在上 (5) 月 22 日上午主持完股東會後，下午陳就以階段性任務告一段落為由，遞出辭呈辭任中石化董事長一職，於今日起生效。

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中石化表示，葛樹人從事媒體工作逾 30 年，媒體管理實績涵蓋年代電視台、TVBS 電視台副總及寰宇新聞台執行董事等要職，具備在高競爭、高透明度環境中帶領組織的豐富歷練，其在學術與公共服務貢獻亦廣受肯定，長期於世新大學新聞系擔任客座教授，並應邀出任考試院國家文官學院、行政院人力發展學院講座，致力於業界實務與人才培育的深度接軌。

對此次接任，葛樹人表示，中石化正處於轉型的關鍵節點，也是機會與挑戰並存的時刻。將以開放的視野與務實的態度，與經營團隊攜手深化已啟動的轉型方向，持續強化公司的核心競爭力與治理品質，為全體股東與利害關係人創造長期可持續的價值。

中石化董事會也強調，葛樹人的跨界背景與獨立視角，正是公司現階段推動組織轉型所需的領導特質，其媒體管理經驗所淬鍊的溝通能力與品牌思維及其多年獨立董事職能所積累的治理敏銳度，將有助於凝聚內部共識、強化對外溝通，並在全球石化產業結構性調整的背景下，為公司開拓新的發展軸線。

中石化指出，本次接班規劃依公司整體人才發展策略審慎布局，確保治理團隊的穩定性與延續性，對前任董事長陳瑞隆任內所奠定的務實轉型根基，包含資源聚焦、組織精實化及新興領域布局等方向，將在新任董事長領導下持續深化推進，公司整體財務狀況與核心業務營運維持穩定，各項既定業務計畫將依序推進，不受人事調整影響。