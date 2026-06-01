〈COMPUTEX〉達發攜手元太 首度展出4.2 吋電子貨架標籤

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 18:27

達發 (6526-TW) 今 (1) 日宣布與元太 (8069-TW) 共同展出全球首個 4.2 吋 Ripple 電子貨架標籤應用，象徵從音訊跨足藍牙傳輸應用，更是全球第一個實現 4.2 吋 Ripple ESL (電子貨架標籤)的晶片廠，彰顯抗干擾、傳輸可靠度的無線技術實力。

達發攜手元太 首度展出4.2 吋電子貨架標籤。(圖：達發提供)

元太持續開創新型態 ESL 產品，透過創新的波形與演算法架構，與達發共同於 COMPUTEX 首度展示能夠降低閃爍的 Ripple ESL，此技術能夠以如波浪般的漸變 Ripple (水波紋理) 動畫效果進行畫面轉場，大幅減少傳統電子紙翻頁時的閃爍感，帶來更流暢的畫面更新表現。

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元太業務副總經理洪集茂表示，元太持續精進電子紙技術以強化色彩表現，進一步能提升電子紙在廣告領域的應用滲透率，首度在小尺寸的 ESL 電子紙產品中，與具備強大藍牙無線傳輸穩定性與抗干擾優勢的 IC 大廠達發共同合作，為零售、物流等更多元商業場景應用奠定全新技術里程碑。

達發全新 AB161x 系列晶片支持各類型藍牙 SIG 5.4 標準的 ESL 電子標籤，新一代獨家 4.2 吋小尺寸 Ripple ESL 不僅增加應用場域的豐富性，更滿足貨架標籤兼具廣告視覺的新應用場景。