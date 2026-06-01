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盤後速報 - 亞昕(5213)下週(6月8日)除息2.8元，預估參考價23.95元

鉅亨網新聞中心

亞昕(5213-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(6月1日)收盤價26.75元計算，預估參考價為23.95元，息值合計為2.8元，股息殖利率10.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞昕(5213-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌1.87%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/08 26.75 2.8 10.47% 0.0
2025/09/24 26.05 0.0 0.0% 0.2376
2025/06/23 30.8 1.27 4.12% 0.0
2024/11/25 32.0 0.0 0.0% 0.5055
2024/06/26 42.15 1.6239 3.85% 0.0

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