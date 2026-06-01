盤後速報 - 亞昕(5213)下週(6月8日)除息2.8元，預估參考價23.95元
鉅亨網新聞中心
亞昕(5213-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(6月1日)收盤價26.75元計算，預估參考價為23.95元，息值合計為2.8元，股息殖利率10.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞昕(5213-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌1.87%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/08
|26.75
|2.8
|10.47%
|0.0
|2025/09/24
|26.05
|0.0
|0.0%
|0.2376
|2025/06/23
|30.8
|1.27
|4.12%
|0.0
|2024/11/25
|32.0
|0.0
|0.0%
|0.5055
|2024/06/26
|42.15
|1.6239
|3.85%
|0.0
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