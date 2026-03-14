〈安聯人壽展望〉7月加入分紅戰場首波鎖定銀行通路試行 擬推FIA、IUL指數型商品

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-14 10:32

安聯人壽總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 來台就任屆滿一年半，談到未來產品銷售策略，他透露，今年 7 月將正式推出第一張分紅保單，預計首波透過銀行通路試行，鎖定具備保障與資產增值需求的客群，同時也有意推出「指數型年金 (FIA)」與「指數型萬能壽險 (IUL)」，靜待主管機關開放法規，他強調，當保險商品趨向同質化，安聯人壽將以數位創新改寫競爭的遊戲規則。

台灣安聯人壽總經理羅偉睿(中)率經營團隊亮相。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

安聯人壽商品發展部副總經理廖學吉說明，儘管分紅保單市場競爭激烈，安聯人壽仍將在 7 月推出首張分紅商品，並採取「特定銀行通路先行」的穩健策略。安聯的分紅保單將以保障型為基礎，分紅比例與業界相差不遠，希望確保客戶能穩定參與保險公司的經營成果。

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目前市場上已經有多家壽險公司銷售分紅保單，除了老牌的保誠人壽外，富邦人壽、台灣人壽、凱基人壽、安達人壽等，近幾年陸續加入分紅戰場，取得不錯的成績。

廖學吉強調，分紅保單相較於傳統利變型商品更具透明度，能協助保戶在不同經濟週期中，透過公司專業投資團隊的布局，平衡風險並獲得長期穩定的紅利分配。

針對未來市場成長動能，廖學吉深度分析指數型商品的全球趨勢。他表示，美國 FIA 市場銷售額已連續 5 年創下新高，反映出在「高通膨、低利率、長壽化」的環境下，客戶需要一種保有本金又能參與市場成長潛力的工具。

FIA 採用固定收益資產 (如公司債、公債) 作為基底，並運用固定收益產生的利息購買選擇權來連結市場指數 (如 S&P 500)。此結構確保了「本金不隨市場下跌而減損」，同時賦予保戶在股市上漲時獲取超額報酬的機會。IUL 同樣具備指數連結特性，結合了壽險保障與資產累積功能。

廖學吉直言，台灣民眾平均壽命已達 81.1 歲，進入超高齡社會後，對穩定收入的需求日益迫切。FIA 與 IUL 的優勢在於其「進可攻、退可守」的三大結構，首先，資金主體存放於固定收益商品，不因股市崩盤而蒙受本金損失。其次，透過連結指數，讓保戶有機會獲取優於定存的報酬，避免資產被通膨蝕損。第三，保戶無需具備深厚的個股挑選或基金操作知識，只需關注透明的指數表現。

安聯人壽正與主管機構持續溝通，廖學吉透露，預計最快今年第二季有機會開放，安聯憑藉集團內部安聯環球投資 (AGI) 與 PIMCO 品浩的強大代操背景與全球指數操作經驗，已做好充分準備，目標在政策開放後成為市場首發者，填補台灣在指數型保險商品領域的空缺。