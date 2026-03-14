鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-14 10:30

2025 年台灣壽險業在台新、新光合併的洗牌效應下競爭白熱化，安聯人壽新契約保費收入 (FYP) 仍繳出年增 13% 的好成績，2026 年開門紅，1 月投資型保險總保費收入更以 12% 市占率，穩居外資壽險第一。總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 揭示今年三大戰略目標，強調在市場競爭時代下，安聯將整合全球資源與 AI 數位賦能，全力衝刺 FYP 雙位數成長，目標坐穩全台壽險市占前四強地位，蟬聯外資壽險龍頭寶座。

台灣安聯人壽總經理羅偉睿(中)率經營團隊亮相。(鉅亨網記者陳于晴攝)

羅偉睿指出，在全球地緣政治衝突、AI 變革與氣候變遷交織的「長期危機」時代，安聯集團對台灣市場充滿信心。2025 年安聯人壽營業利潤達 68 億元，年增率高達 14%，且台灣市場貢獻了安聯亞太區約三分之一的新契約價值 (VNB)。

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羅偉睿表示，儘管去年同業出現併購，但安聯人壽在產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，帶動業績表現突破重圍展現韌性。去年投資型保險商品總保費收入年增 13%，維持台灣投資型保單領導品牌地位；整體初年度保費更以近 773 億元，排名業界第 5，占全壽險業初年度保費 8%，年成長 13%，連續六年蟬聯在台第一大外資壽險公司。

2026 年 1 月，安聯人壽保單銷售動能強勁，業績續創佳績，FYP 達 93 億元，年成長 42%，不但創近 7 年新高；總保費收入部分，更以逾 125 億元、40% 的超高成長率，排名從第八名躍升至今年的第七名。

談及台灣壽險業 2026 年正式接軌 IFRS 17 與新一代清償能力制度，羅偉睿表示，安聯集團早在歐洲已實施相關制度，因此我們準備得非常充分，且安聯人壽在集團豐富國際資源的基礎上，維持穩定營運及強健資本水準，連五年獲國際信評穆迪 A1 IFSR 評級，為業界最高。

展望今年，將延續去年以投資型和保障型商品為主的基調，持續推出創新且領導市場的概念型商品政策，並以客戶為中心，創造高附加價值的商品與服務。安聯人壽的首要任務是確保穩定成長，目標是實現新契約保費的雙位數成長。

羅偉睿強調，將致力於多元化的通路發展，積極發揮通路綜效，透過策略聯動創造新的成長動能。在業務員通路方面，將擴大業務部隊，特別是在台北和高雄積極增員，以擴展業務版圖；在保經代方面，目標是繼續保持市場第一並穩定發展。

AI 深度重塑保險價值鏈 安聯人壽員工專屬「AILA」打造最強智慧後援

中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高之際，安聯人壽認為唯有重塑自身的價值並與科技結合，才能穩中求勝、波瀾不驚。安聯人壽營運長張元均 (Won Kyun Chang) 表示，今年業務重點，將鎖定數位化與鼓勵創新，特別是從數據賦能、AI 應用至數位體驗等面向出發，並深化應用範疇至經代通路之客戶服務、業務銷售、行政效率等三大場景。

張元均指出，過往保險業較常聚焦於商品，除了業務人員的銷售觀念以外，保險公司的創新與服務也以保險商品居多。如今保險商品種類發展繁多，再加上政策、法規的調整，較難有大幅度創新。因此，安聯人壽調整戰略思維，從以往聚焦於商品改成聚焦於服務，打造完善的客戶服務生態系統，不只是提供商品，更進一步透過持續深化 AI 應用範圍將其全面性整合。

此外，安聯人壽領先業界推出專為員工打造的 AI 支援工具「AILA」。不同於一般市面上 AI 常見的「幻覺」問題，AILA 經過嚴格的技術測試與資料庫標記，能精準確保產出的回覆皆為正確資訊，堪稱是員工的「最強智慧後援」。

透過整合公司內部的龐大知識庫與作業流程，讓同仁能以自然語言快速查詢法規細節、保單條款或營運流程，大幅降低內部溝通成本並提升問題解決效率。張元均強調，AILA 的推出僅是第一步，未來將透過內部培訓提升全員 AI 素養，讓每一位員工都能熟練運用 AI 工具，將其轉化為提升客戶服務體驗的數位動能。

未來將持續數位化投資，依循「數位首選」的策略，從內部重塑到外部創新，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，建構保障及退休平台，便利客戶達成保險理財需求，並輔以客製化且全方位的服務品質。

張元均進一步指出，安聯正積極導入 Machine Learning 與 AI 預測模型，將原本被動的脫退監測轉變為主動的防禦機制。AI 能在保戶出現實質解約意圖前，提早從繳費習慣改變、互動頻率降低等微小徵兆中，識別出「高風險流失客群」。同時在核心行政流程上導入 AI 輔助技術，可自動辨識並結構化處理大量的手寫申請文件與醫療收據，精準偵測潛在欺詐與異常數據，這不僅大幅縮短了核保與理賠的審核週期，實現「快賠、速核」的數位承諾。