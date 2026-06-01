鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-01 10:52

多名中國網友 1 日（周一）反映天涯社區 www.tianya.net 出現加載緩慢、網頁顯示無法訪問等情況。

據《揚子晚報》報導，天涯社區營運方稱原因是官網 DNS 還未生效，以及請求人數太多，請網友稍後嘗試訪問。

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天涯社區微信公眾號在 5 月 31 日晚間發文，稱今年 2 月份在新天涯聯合工作組支持下，確立了推進 2026 年 6 月 1 日前恢復天涯社區訪問的方案。目前新天涯聯合工作組已落實了天涯社區數據遷移、平台強化及恢復訪問所必需的專項資金、專業團隊及各項準備。

天涯社區公司與中國電信已通過海南國際仲裁院形成了具有法律效力的數據遷移仲裁裁決，歷史數據完整存續取得最重要進展，天涯社區回歸已成定局。

自 2026 年 6 月 1 日起，天涯社區將正式啟用 tianya.net 域名，分步驟實現天涯社區數據恢復訪問。

另外，由於種種原因，tianya.cn 域名暫時無法使用。成都天涯客網絡科技公司、天涯好東西（海南）電子商務公司作為天涯社區數據受托運營方，僅以其持有的 tianya.net 域名支持天涯社區數據逐步恢復訪問，但天涯社區網路平台品牌及歷史數據等核心資產所有權並未發生任何變更，仍歸天涯社區公司所有。