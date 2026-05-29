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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.93元，其中最高估值7.16元，最低估值6.09元，預估目標價為125.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|7.16(7.05)
|8.1
|9.29
|10.04
|最低值
|6.09(6.09)
|5.99
|5.95
|7.35
|平均值
|6.85(6.67)
|7.55
|8.33
|8.87
|中位數
|6.93(6.7)
|7.7
|8.54
|9.22
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|208.08億
|221.44億
|237.04億
|246.33億
|最低值
|204.35億
|213.22億
|223.76億
|237.93億
|平均值
|206.41億
|218.57億
|230.91億
|242.00億
|中位數
|206.65億
|219.11億
|231.09億
|241.72億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|5.80
|7.21
|-4.55
|-14.03
|6.22
|營業收入
|263.21億
|283.32億
|306.04億
|175.79億
|194.12億
詳細資訊請看美股內頁：
錢樹商店(DLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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