鉅亨網新聞中心 2026-05-29 10:36

上汽集團 (600104-CN) 在 28 日（周四）交付了第 1 億輛車，該車車型為智己 LHyper，至此上汽集團成為中國首個累計產銷量突破 1 億輛的汽車集團。

數據顯示，2026 年 1 至 4 月，上汽集團累計銷售 130.2 萬輛。其中自主品牌銷量為 91 萬輛，佔總銷量的比例接近 70%；新能源車銷售 41.2 萬輛；海外市場銷售 45.9 萬輛，較去年同期激增 50.2%。

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據《經濟參考報》報導，業界專家表示，中國首個「億級車廠」誕生，展現了中國汽車產業從小到大、從弱到強的發展歷程，也折射出中國汽車產業進一步走向智慧化、綠色化的趨勢。

「當前，汽車產業正處於電動化、智慧化、全球化深度變革的關鍵窗口期，行業競爭格局持續重構，產業升級節奏持續加快。未來，頭部車廠將不斷發揮龍頭引領作用，深耕核心技術創新、完善全域產業生態、加碼全球化戰略布局，帶動全產業鏈協同升級，協助中國汽車產業在全球舞台實現更高品質的突破。」中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹說。