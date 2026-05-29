盤中速報 - 深證成指下跌-317.08點至15544.8114點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日02:16，深證成指下跌317.08點（或2%），暫報15544.81點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.03%
- 近 1 月：+6.95%
- 近 3 月：+9.43%
- 近 6 月：+22.16%
- 今年以來：+17.28%
焦點個股
中芯國際概念概念領跌-6.32%。其中 南大光電(300346-CN) 下跌 9% ; 鼎龍股份(300054-CN) 下跌 8.82% ; 上海新陽(300236-CN) 下跌 8.79% 。
比亞迪概念概念領跌-5.88%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 5.88% ; 。
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