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盤中速報 - 深證成指下跌-317.08點至15544.8114點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日02:16，深證成指下跌317.08點（或2%），暫報15544.81點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+6.95%
  • 近 3 月：+9.43%
  • 近 6 月：+22.16%
  • 今年以來：+17.28%

焦點個股


中芯國際概念概念領跌-6.32%。其中 南大光電(300346-CN) 下跌 9% ; 鼎龍股份(300054-CN) 下跌 8.82% ; 上海新陽(300236-CN) 下跌 8.79% 。

比亞迪概念概念領跌-5.88%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 5.88% ; 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指中芯國際概念比亞迪概念

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南大光電51.54-11.0%
鼎龍股份67.14-9.95%
上海新陽91.18-10.2%
TCL科技4.28-6.75%

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