盤中速報 - 費城半導體大漲1.22%，報13034.41點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日09:30，費城半導體上漲157.5點（或1.22%），暫報13034.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.9%
- 近 1 月：+22.48%
- 近 3 月：+57.09%
- 近 6 月：+86.64%
- 今年以來：+81.8%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.69%；英特格(ENTG-US)上漲5%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.36%；泰瑞達(TER-US)上漲3.97%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.56%。
部分成分股表現相對疲軟，格羅方德(GFS-US)下跌8.29%；高通(QCOM-US)下跌1.43%；輝達(NVDA-US)下跌0.39%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.23%；連貫(COHR-US)下跌0.03%。
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