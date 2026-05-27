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盤中速報 - 費城半導體大漲1.22%，報13034.41點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日09:30，費城半導體上漲157.5點（或1.22%），暫報13034.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.9%
  • 近 1 月：+22.48%
  • 近 3 月：+57.09%
  • 近 6 月：+86.64%
  • 今年以來：+81.8%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.69%；英特格(ENTG-US)上漲5%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.36%；泰瑞達(TER-US)上漲3.97%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.56%。

部分成分股表現相對疲軟，格羅方德(GFS-US)下跌8.29%；高通(QCOM-US)下跌1.43%；輝達(NVDA-US)下跌0.39%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.23%；連貫(COHR-US)下跌0.03%。


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費城半導體12624.42-1.96%
美光科技911.99+1.80%
英特格145+2.03%
邁威爾科技210.15+0.91%
泰瑞達373.15-4.11%
台積電ADR425.37+3.17%
格羅方德81.6975-9.18%
高通226.96-8.79%
輝達211.87-1.39%
安謀控股公司318.09-0.97%
連貫379.46-0.50%

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