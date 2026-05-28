鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽富時(CRM-US)EPS預估上修至13.48元，預估目標價為250.00元
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根據FactSet最新調查，共51位分析師，對賽富時(CRM-US)做出2027年EPS預估：中位數由13.16元上修至13.48元，其中最高估值14.53元，最低估值12.6元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|14.53(14)
|16.65
|19.15
|18.17
|最低值
|12.6(12.6)
|13.7
|16.2
|18.17
|平均值
|13.59(13.23)
|15.15
|17.69
|18.17
|中位數
|13.48(13.16)
|15.14
|17.84
|18.17
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|474.18億
|537.52億
|576.55億
|630.00億
|最低值
|457.64億
|493.78億
|535.01億
|581.23億
|平均值
|461.26億
|505.22億
|553.96億
|607.01億
|中位數
|460.83億
|505.26億
|556.93億
|609.80億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.48
|0.21
|4.20
|6.36
|7.80
|營業收入
|264.92億
|313.52億
|348.57億
|378.95億
|415.25億
詳細資訊請看美股內頁：
賽富時(CRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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