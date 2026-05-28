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鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽富時(CRM-US)EPS預估上修至13.48元，預估目標價為250.00元

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根據FactSet最新調查，共51位分析師，對賽富時(CRM-US)做出2027年EPS預估：中位數由13.16元上修至13.48元，其中最高估值14.53元，最低估值12.6元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值14.53(14)16.6519.1518.17
最低值12.6(12.6)13.716.218.17
平均值13.59(13.23)15.1517.6918.17
中位數13.48(13.16)15.1417.8418.17

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值474.18億537.52億576.55億630.00億
最低值457.64億493.78億535.01億581.23億
平均值461.26億505.22億553.96億607.01億
中位數460.83億505.26億556.93億609.80億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.480.214.206.367.80
營業收入264.92億313.52億348.57億378.95億415.25億

詳細資訊請看美股內頁：
賽富時(CRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRM

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