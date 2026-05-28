鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.23元，其中最高估值0.5元，最低估值0.05元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.5(0.5)
|1.53
|2.23
|3.46
|最低值
|0.05(0.05)
|0.48
|1.12
|1.83
|平均值
|0.24(0.25)
|0.91
|1.67
|2.65
|中位數
|0.23(0.24)
|0.94
|1.62
|2.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.20億
|84.27億
|96.64億
|105.55億
|最低值
|65.03億
|69.87億
|78.70億
|89.66億
|平均值
|67.90億
|76.09億
|86.14億
|100.40億
|中位數
|67.87億
|76.24億
|84.97億
|101.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|-0.01
|營業收入
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
|60.55億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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