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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至14.9元，預估目標價為482.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2027年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.9元，其中最高估值16.99元，最低估值13.72元，預估目標價為482.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值16.99(15.1)21.1425.8622.22
最低值13.72(13.64)12.5914.7922.22
平均值15.33(14.23)17.862022.22
中位數14.9(14.25)17.719.6822.22

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值77.60億88.64億100.23億89.24億
最低值68.95億74.00億80.68億89.24億
平均值72.75億80.51億87.68億89.24億
中位數71.30億79.35億84.90億89.24億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.574.747.377.929.56
營業收入31.31億38.08億41.76億47.02億55.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDY

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