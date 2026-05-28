鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至14.9元，預估目標價為482.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2027年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.9元，其中最高估值16.99元，最低估值13.72元，預估目標價為482.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|16.99(15.1)
|21.14
|25.86
|22.22
|最低值
|13.72(13.64)
|12.59
|14.79
|22.22
|平均值
|15.33(14.23)
|17.86
|20
|22.22
|中位數
|14.9(14.25)
|17.7
|19.68
|22.22
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|77.60億
|88.64億
|100.23億
|89.24億
|最低值
|68.95億
|74.00億
|80.68億
|89.24億
|平均值
|72.75億
|80.51億
|87.68億
|89.24億
|中位數
|71.30億
|79.35億
|84.90億
|89.24億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.57
|4.74
|7.37
|7.92
|9.56
|營業收入
|31.31億
|38.08億
|41.76億
|47.02億
|55.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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