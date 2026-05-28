來毅資安方案獲日本醫院導入 將擴在台滲透率

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-28 10:21

來毅數位 (7834-TW) 最新宣布，日本子公司 Keypasco Japan 株式会社獲大阪茨城醫院導入 Keypasco MFA 解決方案，未來也將積極擴展在台醫療機構的滲透。

來毅資安方案獲大阪茨城醫院導入。(圖：來毅提供)

來毅數位總經理林欣怡認為，台灣醫療產業目前同樣面臨資安威脅持續升高、法規要求逐步提升，以及既有系統難以快速汰換等多重挑戰，未來將持續努力引進國際成功案例與實務經驗，協助台灣醫療機構在既有架構下實現資安升級。

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來毅 Keypasco MFA 解決方案符合日本厚生勞動省《醫療資訊系統安全管理指南 6.0 版》要求，可有效強化對抗勒索軟體與資料外洩的能力，為高度監管環境下的醫療資安提供具體可行的落地模式。

日本近年推動「My Number」健保卡整合制度與健保系統整合，使醫療機構成為高度敏感資料的集中場域，並成為駭客攻擊的主要目標，而茨城醫院透過外掛式零信任架構設計，導入不需大幅改動既有系統的多因數認證機制，並結合實際醫療場域需求來部署，成功在法規遵循與使用體驗取得平衡。