來毅資安方案獲日本醫院導入 將擴在台滲透率
鉅亨網記者王莞甯 台北
來毅數位 (7834-TW) 最新宣布，日本子公司 Keypasco Japan 株式会社獲大阪茨城醫院導入 Keypasco MFA 解決方案，未來也將積極擴展在台醫療機構的滲透。
來毅數位總經理林欣怡認為，台灣醫療產業目前同樣面臨資安威脅持續升高、法規要求逐步提升，以及既有系統難以快速汰換等多重挑戰，未來將持續努力引進國際成功案例與實務經驗，協助台灣醫療機構在既有架構下實現資安升級。
來毅 Keypasco MFA 解決方案符合日本厚生勞動省《醫療資訊系統安全管理指南 6.0 版》要求，可有效強化對抗勒索軟體與資料外洩的能力，為高度監管環境下的醫療資安提供具體可行的落地模式。
日本近年推動「My Number」健保卡整合制度與健保系統整合，使醫療機構成為高度敏感資料的集中場域，並成為駭客攻擊的主要目標，而茨城醫院透過外掛式零信任架構設計，導入不需大幅改動既有系統的多因數認證機制，並結合實際醫療場域需求來部署，成功在法規遵循與使用體驗取得平衡。
來毅進一步說明，Keypasco 解決方案透過裝置指紋辨識與雙通道驗證，建立高強度的身分驗證機制，達到近似銀行等級的安全防護，同時，系統導入地理圍欄與定位辨識機制，能在設備離開院區時即時限制存取權限，有效降低設備遺失或遭未授權使用的風險，並強化對 Windows 登入與關鍵系統帳號的控管，避免內部帳號濫用與橫向攻擊。
- 權證小哥從籌碼動向看懂下半年原物料
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇