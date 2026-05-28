盤中速報 - 恆生指數下跌-508.22點至24820.01點，跌幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日10:59，恆生指數下跌508.22點（或2.01%），暫報24820.01點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.26%
- 近 1 月：-2.3%
- 近 3 月：-4.89%
- 近 6 月：-2.38%
- 今年以來：-1.18%
焦點個股
休閒及文娛設施概念領跌-4.74%。其中 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 12.41% ; 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 11.7% ; 北京體育文化(01803-HK) 下跌 4.17% 。
汽車零售概念領跌-4.07%。其中 華億金控(08123-HK) 下跌 14.09% ; 新豐泰集團(01771-HK) 下跌 6.59% ; 中升控股(00881-HK) 下跌 4.94% 。
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