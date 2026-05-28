鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-28 11:10

社群平台一篇貼文再度引爆晶片股迷因狂熱，歐洲晶圓代工廠 X-FAB 週三 (27 日) 股價盤中一度暴漲 76%，創下歷史新高，市場指出，這波飆漲幾乎完全由散戶與社群資金推動，凸顯 AI 熱潮下半導體投機交易持續升溫。

一篇貼文引爆散戶迷因狂熱！這檔晶片股一度瘋漲76% (圖：shutterstock)

《路透》報導，在巴黎掛牌的 X-FAB 週三盤中市值一度衝上約 20.6 億歐元 (約 24 億美元)，隨後漲幅收斂，截至歐股收盤，該股仍大漲約 33% 報每股 12.00 歐元。若以今年以來計算，X-FAB 股價累計漲幅已高達 141%。

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X-FAB 當天並無重大財報、接單或併購等利多消息，漲勢主要來自社群平台 X 上一則爆紅貼文。

倫敦 TFS Derivatives 股票策略師 Stephane Ekolo 表示：「這檔股票就是被 X 上的討論推高的。」

引爆市場熱議的貼文來自 X 帳號 Serenity (@aleabitoreddit)，該帳號自稱是「AI / 半導體供應鏈分析師」以及「AI 研究科學家」，將 X-FAB 點名為與光子技術 (Photonics) 與功率半導體相關的「有趣長線標的」。

對此，X-FAB 執行長 Damien Macq 回應，公司並不知悉任何未公開重大消息足以解釋近期股價異常飆升。

他表示：「我們已注意到近期股價與交易量增加，但目前並不知道任何需要揭露的重大未公開發展。」

交易數據顯示，散戶資金明顯主導這波行情。X-FAB 一度躍居德國 Tradegate 平台成交最熱絡個股之一，成交量排名甚至僅次於美光科技 (MU-US)，超越德國晶片大廠英飛凌。

值得注意的是，這個 X 帳號 (@aleabitoreddit) 先前也曾成功帶動英國電腦硬體公司 Raspberry Pi 、Soitec、Sivers Semiconductors 等股價暴漲。自今年 2 月以來，該帳號追蹤人數已從約 5.8 萬人暴增至超過 41 萬人。

在 AI 熱潮持續推升半導體族群之際，市場近期對記憶體、光子技術與資料中心相關概念股追捧情緒明顯升溫。

X-Fab 為專注成熟製程的純晶圓代工廠，在德國設有三座晶圓廠，主要競爭對手包括聯電 (UMC-US) 與格羅方德 (GlobalFoundries)。儘管市場對其基本面看法仍分歧，但在 AI 題材與散戶資金追捧下，X-Fab 年初以來股價累計漲幅已逼近 130%。

X-FAB 強調，公司核心業務仍聚焦於汽車、工業與醫療應用，同時布局光子技術與資料中心相關市場。

然而，華爾街分析師對 X-FAB 當前股價漲勢仍普遍抱持保留態度。以目前約 12 歐元的股價來看，已明顯高於市場分析師平均約 5.5 歐元的目標價，顯示估值與基本面出現明顯落差。

根據市場資料，目前追蹤 X-FAB 的 8 位分析師中，僅有 1 人給予「買入」評級。

其中，Berenberg 分析師 Trion Reid 本月稍早已將 X-FAB 評級自「買進」下調至「持有」，並建議投資人在近期股價強漲後適度獲利了結。