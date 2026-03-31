鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.18元，預估目標價為115.56元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.26元上修至-4.18元，其中最高估值1.02元，最低估值-7.78元，預估目標價為115.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.02(1.02)
|-0.41
|0.46
|6.1
|最低值
|-7.78(-7.78)
|-10.71
|-10.21
|-9.7
|平均值
|-4.41(-4.43)
|-4.41
|-3.31
|-2.53
|中位數
|-4.18(-4.26)
|-4.69
|-3.06
|-2.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.37億
|33.44億
|38.45億
|57.21億
|最低值
|20.44億
|14.71億
|14.02億
|13.34億
|平均值
|23.15億
|24.21億
|28.17億
|30.07億
|中位數
|22.56億
|25.51億
|28.36億
|26.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|-5.30
|營業收入
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
|32.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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