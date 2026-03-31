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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.18元，預估目標價為115.56元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.26元上修至-4.18元，其中最高估值1.02元，最低估值-7.78元，預估目標價為115.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.02(1.02)-0.410.466.1
最低值-7.78(-7.78)-10.71-10.21-9.7
平均值-4.41(-4.43)-4.41-3.31-2.53
中位數-4.18(-4.26)-4.69-3.06-2.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.37億33.44億38.45億57.21億
最低值20.44億14.71億14.02億13.34億
平均值23.15億24.21億28.17億30.07億
中位數22.56億25.51億28.36億26.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS49.8640.764.18-3.00-5.30
營業收入224.30億181.93億41.29億29.76億32.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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